В Дагестане начали проверку после найденных в реке шприцев

Минздрав Дагестана и муниципальные власти начали расследование по факту обнаружения использованных шприцев и систем для инъекций в реке Аварское Койсу. Об этом в воскресенье, 31 октября, говорится на странице Гергебильского района республики в Instagram.

В сообщении сказано, что на месте работали следственная группа, представители администрации района и глава села. Обнаруженные в реке 10 мешков с медицинскими отходами будут вывезены на территорию ЦРБ района и после осмотра следователями вывезены и утилизированы, пишет НСН.

В минздраве региона пояснили, что медицинские отходы государственных лечебных учреждений сдаются на утилизацию специализированным компаниям.

В ведомстве уточнили, что к руслу реки Аварского Койсу выходят лечебные учреждения нескольких районов — Гергебильский, Гунибский, Тляратинский, Шамильский, Хунзахский. У этих организаций также имеются договора на вывоз медицинских отходов с такими компаниями, как ООО «Экодом», «Экоград», «Экодин».

Согласно регламенту, сотрудники утилизационных компаний по графику забирают отходы с территорий медорганизаций. По данному факту проводится служебное расследование.

Большое количество использованных шприцев и систем для внутривенных инъекций нашли в реке в Дагестане ранее, в воскресенье, 31 октября.

В Каспийском природоохранном центре уточнили, что данные шприцы относятся к особо опасным отходам класса Б, которые содержат эпидемиологически опасные отходы, возможно, зараженные патогенными микроорганизмами, сообщает «Ридус». Как пишет «КП-Северный Кавказ», местные жители пьют воду из этой реки.

Как сообщили «Известиям» в Гергебильской центральной районной больнице, из медучреждения и подведомственных организаций сброса таких отходов не было.