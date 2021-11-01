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Вратарь «Спартака» Ребров приостановил игровую карьеру

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Вратарь московского ФК «Спартак» Артем Ребров объявил о приостановки карьеры футболиста. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщается на сайте команды.

В пресс-службе «Спартака» уточнили, что Ребров стал техническим координатором клуба, в его обязанности будет входить оказание помощи в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба. То есть, Реброву предстоит стать связующим звеном между ними, отмечает телеканал «360».

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Клуб выразил благодарность Реброву за профессионализм, которые тот демонстрировал все годы игры в команде, а также за смелость при принятии этого решения. Также экс-голкиперу пожелали удачи в новом качестве, пишет РИАМО.

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение Реброва приостановить свою карьеру игрока и перейти на должность технического координатора «Спартака». В беседе со «Спорт-Экспрессом» он выразил уверенность в том, что Ребров будет полезен для клуба на новой должности.

«Артем является коммуникабельным человеком, развитый не только в сфере футбола, а самое главное, что Ребров — спартаковец. Всегда им был и останется», — отметил Семин.

37-летний Ребров перешёл в «Спартак» в 2011 году из ярославского «Шинника». За это время голкипер провел за красно-белых 131 матч. В 47 играх он сохранил ворота сухими. Вместе с командой он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, пишет RT. В текущем сезоне он не провел ни одного матча, уточнил сайт kp.ru.

Вратарь приостановил игровую карьеру на фоне череды неудач «Спартака» в течение продолжительного времени. 31 октября московский «Спартак» упустил победу в матче с «Ростовом» в рамках 13-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет открыл на 78-й минуте 20-летний полузащитник красно-белых Руслан Литвинов, однако в добавленное время хавбек «Ростова» Данил Глебов сравнял счет.

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