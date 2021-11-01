Жителям Подмосковья дали советы по избежанию ДТП на нерабочей неделе

Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева напомнила жителям региона о правилах безопасности на дорогах.

Как отмечает телеканал «360» в понедельник, 1 ноября, чтобы избежать ДТП, водителям следует садиться за руль только в трезвом виде, снижать скорость перед пешеходными переходами и поворотами, а совершать обгон и перестроение стоит только убедившись в безопасности маневров.

Также водителям и пассажирам напомнили о необходимости пристегиваться. При перевозке в автомобиле детей должны быть установлены специальные кресла. В темное время суток на дороге нужно быть особенно внимательными.

Пешеходов призвали не забывать о светоотражающих элементах, особенно тех, кто предпочитает черный цвет в одежде. Идти вдоль дороги нужно всегда навстречу движению. Переходить дороги и железнодорожные пути можно только по переходам. При переходе с ребенком его нужно держать за кисть.

Если проезжая часть не освещена, то стоит пользоваться фонариком.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.