Тильда Суинтон прокомментировала мнение о смерти кино

Актриса Тильда Суинтон заявляет, что все разговоры о том, будто стриминги уничтожают кинематограф и что эпоха пандемии продемонстрировала бесполезность кинотеатров, не имеют ничего общего с действительностью.

«Кино эволюционирует, его невозможно убить, — убеждена Тильда Суинтон. — Вы же прекрасно знаете, что во время локдауна люди, которые не совсем такие синефилы, как мы с вами, очень скучали по кинотеатрам. Ведь никто не жаловался, что он скучает по магазинам одежды, все хотели в кино! Оно действительно нужно людям!».

В подтверждение своих слов актриса сослалась на кризисы, которые переживал кинопроцесс с приходом звука, цвета и телевидения. Каждый раз ломались карьеры, закрывались студии, но на их месте возникали другие, и кино в итоге становилось только сильнее. отметила она.

Новые фильмы актрисы «Память» и «Французский вестник» сделаны именно для традиционного просмотра в кинотеатрах, их почти невозможно представить в других форматах.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Над фильмом «Память» мы работали 17 лет»