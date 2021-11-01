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Российских ракетчиков готовят к переброске в любую точку страны

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Минобороны завершило серию учений, где отрабатывались возможность быстрой передислокации уникальных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на расстояние в сотни и тысячи километров.

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На одном из этапов ракетчики с Балтики были оперативно переброшены в Мурманскую и Архангельскую области, где вместе с подразделениями Северного флота отражали удары условного противника, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Также отрабатывалась возможность усиления Тихоокеанского флота ракетными комплексами с Балтики.

Как рассказали «Известям» источники в Минобороны, несколько учений с участием подразделений береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» по их переброске из одной части страны в другую было проведено в конце лета и осенью. В частности, на одном из этапов ракетчиков с побережья Балтики оперативно доставили в Мурманскую область на усиление Северного флота. Там они выполнили ряд учебно-боевых задач по отражению ударов противника из акватории Баренцева моря, уточнили собеседники редакции.

По их данным, для переброски войск использовались корабли, наземный транспорт и самолеты военно-транспортной авиации. Также в рамках учений помимо морских целей расчеты береговых ракетных комплексов наносили удары по наземным объектам. Результаты маневров признаны успешными – на них подтвердилась возможность быстрого усиления того или иного флота в случае возникновения угрожающей ситуации в зоне ответственности одного из них.

Ранее Минобороны уже сообщало, что в сентябре в рамках стратегических учений «Запад-2021» расчёт дивизиона ракетного соединения Балтийского флота выполнял практическую стрельбу на полигоне Северного флота. Командировка ракетчиков-балтийцев на север длилась более недели – в это время они знакомились с потенциальным театром военных действий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С поезда на «Бал»: ракетчиков готовят к переброске в любую точку страны

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