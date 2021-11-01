Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за договора о подлодках

Президент Франции Эмануэль Макарон обвинил во лжи премьер-министра Австралии Скотта Моррисона из-за разрыва контракта Канберры и Парижа на строительство подлодок. Видеозапись комментария французского лидера разместил журналист газеты Sydney Morning Herald Бивен Шилдс в своем Twitter.

Когда Шилдс спросил Микрона, думает ли он, что Моррисон солгал, то ответил, что «не думает, а знает это».

I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think, I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90 — Bevan Shields (@BevanShields) October 31, 2021

При этом Макрон подчеркнул, что очень уважает Австралию и питает дружеские чувства к ее гражданам.

«Посмотрим, что он (Моррисон — Ред.) сделает ... Просто я хочу сказать: когда кого-то уважаешь, ты должен быть искренним и вести себя в соответствии с этой ценностью», — подчеркнул Макрон, отвечая на вопрос, может ли он теперь доверять австралийскому премьеру.

Сам премьер Австралии ранее заявлял, что не лгал, и сообщал Макрону еще в июне, что подлодки французской компании Naval Group не удовлетворяют нуждам страны.

15 сентября стало известно, что Австралия, Великобритания и США договорились о новом формате сотрудничества — в рамках альянса AUKUS. В рамках партнерства за следующие полтора года Австралии передадут технологии строительства атомных подводных лодок, помогут переоснастить вооруженные силы. Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью $66 млрд. Свое решение руководство Австралии объяснило несоответствием французских подлодок новым задачам.

Через несколько дней Франция отозвала для консультаций своих послов в США и Австралии. В Париже назвали разочаровывающим решение Австралии и сравнили произошедшее с ударом в спину.

В свою очередь, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, насколько выгодно партнерство AUKUS для европейских стран. Он напомнил о возможностях для Евросоюза в Индо-Тихоокеанском регионе и перечислил, сколько благ для австралийцев несет сотрудничество с Европой.