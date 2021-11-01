Россиянка заявила о пропаже сына в Праге после избиения полицейскими

Гражданка России Лина Рыхтикова сообщила, что ее сын Александр, проживающий в Праге, с 28 октября не выходит с ней на связь. Это произошло после того, как молодому человеку стали поступать угрозы из-за жалобы на избиение со стороны местного правоохранителя.

В беседе с телеканалом РЕН ТВ 31 октября она рассказала, что агрессию пражские стражи порядка проявили сразу после того, как узнали, что парень из России.

По словам Рыхтиковой, сын уехал в Чехию получать образование в сфере медиа, в Праге он проходит второй год обучения. Молодой человек пошел в кафе, чтобы подготовиться к сессии, используя Wi-Fi заведения. Россиянин заказал только кофе, и вскоре к нему подошла сотрудница заведения и объяснила: дальнейшее нахождение в кафе возможно, только если он купит что-то еще.

Студент сказал, что сделает это немного позже, однако через небольшой промежуток времени к нему подошел вызванный работниками кафе полицейский. Правоохранитель поинтересовался, в чем проблема, а когда узнал, что тот — русский, стал вести себя агрессивно.

«Он сразу стал хамить ему, резко изменил отношение... Там так вообще не принято хамить», — сказала его мать.

По ее словам, молодой человек попытался прояснить ситуацию, но полицейский повалил его, вызвал наряд, и нанес гражданину России серьезные увечья.

Александр планировал обратился за помощью к местному омбудсмену, но через несколько дней после избиения его встретили неизвестные и стали угрожать. 28 октября россиянин перестал выходить на связь. Сейчас его ищет семья. Женщина уже обратилась за помощью к дипломатам.

Ранее, 2 августа, в Стамбуле пропал 20-летний студент Макар Рагин, который учился на факультете информатики Польско-Японской академии в Варшаве. В июле он приехал в турецкую столицу на каникулы. Судя по камерам видеонаблюдения, он покинул отель утром 28 июля, собираясь, как уточнили его родители, на экскурсию, но в гостиницу не вернулся.

10 августа сообщалось, что на острове Бургазада в районе турецкого Стамбула обнаружено тело Марата Рагина. Спустя несколько дней родители опознали его тело.