Прямой эфир
Мир
Британец не пошел на работу из-за отсутствия чистых носков
Общество
Бизнес могут обязать хранить данные о переписке в закрытых сетях
Мир
Байден раскритиковал возможный отказ РФ и ОПЕК+ наращивать добычу нефти
Мир
МИД РФ передал Западу предложения по встрече в нормандском формате
Мир
У Джен Псаки выявили COVID-19
Мир
ГП Египта сообщила о ходе расследования после отравления 47 туристов
Мир
Маск выразил готовность продать акции Tesla для спасения мира от голода
Мир
В окрестностях английского Солсбери столкнулись два поезда
Мир
Рейтинг одобрения деятельности Байдена опустился до 42%
Мир
Турист опроверг расселение отеля в Хургаде после массового отравления

Россиянка заявила о пропаже сына в Праге после избиения полицейскими

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданка России Лина Рыхтикова сообщила, что ее сын Александр, проживающий в Праге, с 28 октября не выходит с ней на связь. Это произошло после того, как молодому человеку стали поступать угрозы из-за жалобы на избиение со стороны местного правоохранителя.

В беседе с телеканалом РЕН ТВ 31 октября она рассказала, что агрессию пражские стражи порядка проявили сразу после того, как узнали, что парень из России.

По словам Рыхтиковой, сын уехал в Чехию получать образование в сфере медиа, в Праге он проходит второй год обучения. Молодой человек пошел в кафе, чтобы подготовиться к сессии, используя Wi-Fi заведения. Россиянин заказал только кофе, и вскоре к нему подошла сотрудница заведения и объяснила: дальнейшее нахождение в кафе возможно, только если он купит что-то еще.

«Пусть мама найдет»: в России ежегодно пропадает 30 тыс. детей
Малыши теряются сами, а подростки сбегают из домов и прячутся от волонтеров

Студент сказал, что сделает это немного позже, однако через небольшой промежуток времени к нему подошел вызванный работниками кафе полицейский. Правоохранитель поинтересовался, в чем проблема, а когда узнал, что тот — русский, стал вести себя агрессивно.

«Он сразу стал хамить ему, резко изменил отношение... Там так вообще не принято хамить», — сказала его мать.

По ее словам, молодой человек попытался прояснить ситуацию, но полицейский повалил его, вызвал наряд, и нанес гражданину России серьезные увечья.

Александр планировал обратился за помощью к местному омбудсмену, но через несколько дней после избиения его встретили неизвестные и стали угрожать. 28 октября россиянин перестал выходить на связь. Сейчас его ищет семья. Женщина уже обратилась за помощью к дипломатам.

Ранее, 2 августа, в Стамбуле пропал 20-летний студент Макар Рагин, который учился на факультете информатики Польско-Японской академии в Варшаве. В июле он приехал в турецкую столицу на каникулы. Судя по камерам видеонаблюдения, он покинул отель утром 28 июля, собираясь, как уточнили его родители, на экскурсию, но в гостиницу не вернулся.

10 августа сообщалось, что на острове Бургазада в районе турецкого Стамбула обнаружено тело Марата Рагина. Спустя несколько дней родители опознали его тело.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021