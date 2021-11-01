В метро рассказали об обнаружении коляски с забытым отцом ребенком

Сотрудница московского метрополитена рассказала, как был обнаружен на станции «Курская» мальчик в коляске, которого забыл отец в вагоне поезда.

«Пассажиры обнаружили, что коляска одна стоит с ребенком. И уже в дежурную часть доставили. Да, папаша нашелся, их забрали, скорая приехала, ребенка осмотрела, с ребенком все в порядке, забрали в отдел разбираться с папашей», — рассказала женщина РЕН ТВ.

Ранее 31 октября стало известно, что коляску с ребенком в метро забыл отец. Мужчина вышел из метро на улицу и вспомнил о ребенке. После этого он снова спустился в подземку и сообщил о произошедшем сотрудникам метро. Установлено, что отец ребенка находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал «Звезда».

По данным «Федерального агентства новостей», малышу около двух лет.

Правоохранители также установили местонахождение матери ребенка и пригласили ее в отделение полиции для объяснений, пишет RT.

Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения мальчика в коляске в метро. По словам руководителя пресс-службы столичного ведомства Людмилы Нефедовой, сотрудники ведомства дадут оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению им своих родительских обязанностей, отмечает агентство городских новостей «Москва».