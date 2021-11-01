Британец не пошел на работу из-за отсутствия чистых носков

Житель Великобритании не вышел на работу из-за отсутствия чистых носков. Об этом 29 октября сообщило издание The Mirror.

По его данным, переписку с сотрудником опубликовал в соцсетях его начальник — владелец строительной компании из Бристоля Кен Мур. В свое оправдание строитель заявил, что жена вовремя не постирала ему носки, а пойти на работу в туфлях на босу ногу он не мог, поскольку в его обуви «большие дыры». Он извинился и сказал, где взять ключи от фургона.

Начальник сообщил, что уволил бы работника, если бы на его месте был кто-то другой.

Британские пользователи Twitter высказали свое возмущение ситуацией. По их мнению, мужчина мог приобрести новые носки по пути на службу или же пойти в ношенных, потому что «путешественники носят их по шесть месяцев», пишет НСН.

В феврале прошлого года в Великобритании посетительницу бассейна выгнали с территории спорткомплекса из-за откровенного купальника.