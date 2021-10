Появились фото с места аварии поездов в Солсбери

Появились снимки с места столкновения двух поездов около города Солсбери на юго-востоке Англии, в результате которого пострадали как минимум 12 человек.

🚨 | EXC: First photo from Salisbury train crash pic.twitter.com/0zVD1zb6Y4

Судя по фото, несколько вагонов одного из поездов сильно накренились. В настоящее время сотрудники спасательных служб вызволяют пассажиров.

🚨 | EXC: Photo from inside tunnel at scene of train crash pic.twitter.com/QoKb0d62cL