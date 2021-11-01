Появились фото с места аварии поездов в Солсбери
Появились снимки с места столкновения двух поездов около города Солсбери на юго-востоке Англии, в результате которого пострадали как минимум 12 человек.
Судя по фото, несколько вагонов одного из поездов сильно накренились. В настоящее время сотрудники спасательных служб вызволяют пассажиров.
🚨 | EXC: Photo from inside tunnel at scene of train crash pic.twitter.com/QoKb0d62cL— Politics For All (@PoliticsForAlI) October 31, 2021
🚨 | EXC: More photos from train crash pic.twitter.com/D1RFr3fXyo— Politics For All (@PoliticsForAlI) October 31, 2021
Два поезда столкнулись ранее 31 октября. О происшествии сообщила в воскресенье полиция графства Уилтшир. По данным BBC, в аварии пострадали около 12 пассажиров поезда, при этом один из машинистов оказался зажатым в своей кабине. При этом никто не получил серьезных травм.
Все линии, проходящие через этот район, заблокированы. Поезда, проходящие через эти станции, могут быть отменены, отложены, а маршруты пересмотрены.
Ранее, 8 октября, сообщалось, что более 30 человек пострадали в результате столкновения поездов в Тунисе в районе Мегрин-Риад города Бен-Арус. Раненые были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. По данным Middleeasteye, причиной железнодорожной аварии стали изношенная инфраструктура и отсутствие железнодорожных переездов.