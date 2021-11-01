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Появились фото с места аварии поездов в Солсбери

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Появились снимки с места столкновения двух поездов около города Солсбери на юго-востоке Англии, в результате которого пострадали как минимум 12 человек.

Судя по фото, несколько вагонов одного из поездов сильно накренились. В настоящее время сотрудники спасательных служб вызволяют пассажиров.

Два поезда столкнулись ранее 31 октября. О происшествии сообщила в воскресенье полиция графства Уилтшир. По данным BBC, в аварии пострадали около 12 пассажиров поезда, при этом один из машинистов оказался зажатым в своей кабине. При этом никто не получил серьезных травм.

Все линии, проходящие через этот район, заблокированы. Поезда, проходящие через эти станции, могут быть отменены, отложены, а маршруты пересмотрены.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что более 30 человек пострадали в результате столкновения поездов в Тунисе в районе Мегрин-Риад города Бен-Арус. Раненые были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. По данным Middleeasteye, причиной железнодорожной аварии стали изношенная инфраструктура и отсутствие железнодорожных переездов.

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