Появились фото с места аварии поездов в Солсбери

Появились снимки с места столкновения двух поездов около города Солсбери на юго-востоке Англии, в результате которого пострадали как минимум 12 человек.

🚨 | EXC: First photo from Salisbury train crash pic.twitter.com/0zVD1zb6Y4 — Politics For All (@PoliticsForAlI) October 31, 2021

Судя по фото, несколько вагонов одного из поездов сильно накренились. В настоящее время сотрудники спасательных служб вызволяют пассажиров.

🚨 | EXC: Photo from inside tunnel at scene of train crash pic.twitter.com/QoKb0d62cL — Politics For All (@PoliticsForAlI) October 31, 2021

🚨 | EXC: More photos from train crash pic.twitter.com/D1RFr3fXyo — Politics For All (@PoliticsForAlI) October 31, 2021

Два поезда столкнулись ранее 31 октября. О происшествии сообщила в воскресенье полиция графства Уилтшир. По данным BBC, в аварии пострадали около 12 пассажиров поезда, при этом один из машинистов оказался зажатым в своей кабине. При этом никто не получил серьезных травм.

Все линии, проходящие через этот район, заблокированы. Поезда, проходящие через эти станции, могут быть отменены, отложены, а маршруты пересмотрены.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что более 30 человек пострадали в результате столкновения поездов в Тунисе в районе Мегрин-Риад города Бен-Арус. Раненые были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. По данным Middleeasteye, причиной железнодорожной аварии стали изношенная инфраструктура и отсутствие железнодорожных переездов.