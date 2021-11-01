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В России предложили ужесточить наказание за неоплату электроэнергии

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В России предложили ужесточить наказание за неуплату по счетам за электроэнергию. Такую инициативу НП «Совет рынка» направил в Минэнерго, рассказал «Известиям» глава организации Максим Быстров.

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«НП «Совет рынка» предлагает удвоить административные штрафы для юрлиц, неоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии со 100-200 тыс. рублей до 200-400 тыс.», — отметил Максим Быстров.

Также представители отрасли предлагают исключить возможность замены штрафа, предусмотренного ст. 14.61 КоАП РФ, на предупреждение, и скорректировать саму статью, ужесточив наказание за повторные нарушения в течение года (ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц).

Предложения касаются санкций для так называемых «неотключаемых» потребителей — тех неплательщиков, в отношении которых в силу закона энергосбытовые компании не могут инициировать введение ограничения снабжения, объяснил Максим Быстров. Среди них предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, опасные производства и так далее, добавил он.

Минэнерго изучит предложения «Совета рынка», сказали в ведомстве. Там добавили, что итоговая позиция будет сформирована после проведения всесторонней оценки инициативы.

Суммарная задолженность на розничном рынке электроэнергии летом превысила 309 млрд рублей, этот показатель оказался больше, чем в 2020-м, когда невыплаты составили около 304 млрд, указывают данные Центра финансовых расчетов. Основная задолженность пришлась на непромышленных потребителей — почти 173 млрд рублей, около 69 млрд рублей — на население.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Провод для грусти: наказание за неоплату электричества хотят ужесточить

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