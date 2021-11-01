Лавров рассказал о нацеленности Байдена на дальнейшие контакты с Путиным

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал полезной свою встречу с президентом США Джо Байденом на саммите G20 в Риме и подчеркнул нацеленность американского лидера на дальнейшие контакты с Россией.

«Вчера был обед для всех лидеров делегаций на саммите «двадцатки», в ходе которого у нас состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Владимировичу Путину, подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты», — сказал глава МИД России в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, он уже передал всю информацию российскому лидеру. Кроме того, Лавров назвал эти данные полезными для дальнейшего выстраивания графиков.

О встрече с Байденом во время ужина на саммите G20 Лавров сообщал 30 октября. При этом, по его словам, он не виделся на мероприятии со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.

24 октября представитель Кремля Дмитрий Песков отметил наличие понимания того, что следующая встреча Путина и Байдена должна состояться в обозримой перспективе. По его словам, когда президенты примут соответствующее решение, об этом сразу же сообщат.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена до конца 2021 года находится под вопросом. Она также подчеркнула, что Байден вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласие, и различия.