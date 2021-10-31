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Адвокаты оценили реакцию директора Большого театра на гибель артиста

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Сторона защиты по делу о смерти 37-летнего актера Евгения Кулеша, на которого упали массивные декорации в начале представления оперы «Садко», прокомментировала слова гендиректора Большого театра Владимира Урина об инциденте. Заявление есть в распоряжении «Известий».

Урин накануне похорон артиста, 12 октября, в своем Telegram-канале написал, что «сцена, в ее современном виде представляют зону большой опасности и о необходимости соблюдения всеми сотрудниками техники безопасности».

«Какой смысл господин Урин вкладывал в сказанное? Возможно, он имел в виду, что погибший артист не был достаточно внимателен на сцене и его неосторожность явилась причиной его гибели?», — задалась вопросом защита.

Трагедия произошла не на опасном производственном объекте, или строительной площадке, нахождение, осуществление работ на которых как раз и предполагают повышенный риск и повышенную опасность для здоровья, подчеркнули адвокаты.

«Статьями 21 и 214 ТК РФ предусмотрено право погибшего Е. Кулеша на работу в условиях соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, и обязанность эти требования соблюдать. Работодатель же, а именно ГАБТ России, должен был обеспечить безопасные условия труда и творчества погибшему артисту», — сказано в заявлении.

При этом адвокаты указали, что театр взял на себя «меньшую часть из потраченного матерью погибшего» Светланы Кулеш на похороны. Хотя администрация культурного учреждения обязалась выплатить все расходы, связанные с похоронами, и оказать «посильную материальную помощь семье трагически погибшего артиста мимического ансамбля».

Ранее, 29 октября, адвокат Андрей Алешкин обвинил Большой театр в попытке замять дело о гибели Евгения Кулеша.

Актер мимического ансамбля погиб 9 октября на сцене во время смены декорации в опере «Садко». 13 октября состоялись его похороны на кладбище Решетниково в Клинском районе Московской области. При этом сообщалось, что Большой театр возьмет на себя все расходы.

В правоохранительных органах сообщили, что погибший из-за шума не услышал, что ему пора было отбегать от декорации, которая стремительно опускалась на сцену.

Спектакль прервали, а зрителей попросили покинуть зал. Тверской межрайонный следственный отдел СУ по Центральному административному округу Москвы и прокуратура столицы по данному факту проводят проверку.

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