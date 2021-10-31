Депутат Верховной рады назвала смерть ее коллеги Полякова убийством

Смерть депутата Верховной рады Украины Антона Полякова наступила в результате преднамеренного убийства, а не приема наркотиков. Об этом заявила в воскресенье, 31 октября, депутат Рады Анна Скороход телеканалу «Украина-24».

«Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит», — сказала она.

По словам Скороход, версия силовых ведомств, что депутат принимал наркотики, несостоятельна, так как Поляков «никогда бы не прибег к наркотикам». Она добавила, что состояла с ним с близких отношениях.

8 октября экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков сообщил о смерти народного депутата Рады Антона Полякова на 34-м году жизни.

Полякову стало плохо в такси, когда он ехал домой. Врачи не смогли реанимировать мужчину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть». Были допрошены водитель такси, сожительница скончавшегося депутата Анна Скороход, а также его помощник Руслан Джамбулатов.

По информации Киевской городской прокуратуры, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. В крови умершего, как рассказала депутата украинского парламента от фракции «Слуга народа» Галина Янченко, были обнаружены метадон и алкоголь.

По информации издания «Страна.ua», в следственных органах допускали версию, что метадон могли подсыпать депутату в бокал с алкоголем.

Позже в МВД Украины заявили о наличие в крови скончавшегося депутата димедрола.

В управлении полиции Киева рассказали, что правоохранители не исключают версию гибели Полякова в результате отравления. Проводились судебно-медицинская и судебно-токсикологическая экспертизы.

В июле 2019 года Поляков был избран народным депутатом рады IX созыва по черниговскому избирательному округу № 206 от пропрезидентской фракции «Слуга народа». В ноябре 2019 года был исключен из партии за голосование в комитетах и сессионном зале вразрез с позицией «Слуги народа».