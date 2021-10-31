Прямой эфир
Мир
ГП Египта сообщила о ходе расследования после отравления 47 туристов
Мир
Маск выразил готовность продать акции Tesla для спасения мира от голода
Мир
Меркель отметила центральную роль газа при энергетическом переходе
Мир
В Мексике прогремел взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод
Мир
Оппозиция в Грузии начала митинг перед парламентом в Тбилиси
Культура
Во МХАТе указали на вину Бузовой в отмене спектакля с ее участием
Мир
Экоактивисты попытались нарушить работу аэропортов Швеции
Мир
Генсек ООН назвал неоправданными ожидания от G20 в сфере климата
Общество
Российские артисты уехали праздновать Хэллоуин в Минск в разгар COVID-19
Спорт
Макгрегор анонсировал «величайшее возвращение в истории спорта»

В Италии указали на трудности в достижении соглашения по документу G20

Премьер-министр Италии Драги: было нелегко достигнуть соглашения по итоговому документу саммита G20
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Достигнуть соглашения по итоговому документу прошедшего в Риме саммита G20 было нелегко. Об этом сообщил в воскресенье, 31 октября, премьер-министр Италии Марио Драги.

«Достигнуть соглашения было нелегко, но благодаря работе шерп (личных представителей лидеров государств. — Ред.) это удалось. И это успех», — сказал Драги на пресс-конференции по завершении саммита.

Ин климат веритас: РФ готова к кооперации в сфере поглощения парниковых газов
Как агротехнологии РФ помогут в борьбе с потеплением и почему страны G20 согласились на глобальный налог для корпораций

Он также отметил, что страны G20 впервые признали научное обоснование ограничения потепления в рамках 1,5 градуса. До этого, по словам Драги, никакого коллективного обязательства по достижению углеродной нейтральности около 2050 года не было.

Ранее в этот день была опубликована итоговая декларация, в которой стороны приняли на себя ряд обязательств в сфере борьбы с коронавирусом, противостояния глобальным экономическим вызовам, достижения глобальной углеродной нейтральности, поддержания бесперебойных потоков энергии и ряда других. Так, лидеры стран «двадцатки» обязались усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия к 2030 году.

Однако также в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, добавив, что надежда на поиск глобальных решений еще не потеряна.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными. По его словам, нужны коллективные решения, которые будут обеспечивать баланс интересов как в сфере противодействия COVID-19, в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата, так и в сфере энергобезопасности.

Президент РФ Владимир Путин 31 октября подчеркнул, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно. Он указал на необходимость наращивать их поглощение и отметил, что здесь у России и у ряда других стран есть колоссальные возможности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021