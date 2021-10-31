В Италии указали на трудности в достижении соглашения по документу G20

Достигнуть соглашения по итоговому документу прошедшего в Риме саммита G20 было нелегко. Об этом сообщил в воскресенье, 31 октября, премьер-министр Италии Марио Драги.

«Достигнуть соглашения было нелегко, но благодаря работе шерп (личных представителей лидеров государств. — Ред.) это удалось. И это успех», — сказал Драги на пресс-конференции по завершении саммита.

Он также отметил, что страны G20 впервые признали научное обоснование ограничения потепления в рамках 1,5 градуса. До этого, по словам Драги, никакого коллективного обязательства по достижению углеродной нейтральности около 2050 года не было.

Ранее в этот день была опубликована итоговая декларация, в которой стороны приняли на себя ряд обязательств в сфере борьбы с коронавирусом, противостояния глобальным экономическим вызовам, достижения глобальной углеродной нейтральности, поддержания бесперебойных потоков энергии и ряда других. Так, лидеры стран «двадцатки» обязались усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия к 2030 году.

Однако также в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, добавив, что надежда на поиск глобальных решений еще не потеряна.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными. По его словам, нужны коллективные решения, которые будут обеспечивать баланс интересов как в сфере противодействия COVID-19, в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата, так и в сфере энергобезопасности.

Президент РФ Владимир Путин 31 октября подчеркнул, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно. Он указал на необходимость наращивать их поглощение и отметил, что здесь у России и у ряда других стран есть колоссальные возможности.