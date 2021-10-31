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Хорватский теннисист Чилич стал победителем турнира в Санкт-Петербурге

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Хорватский теннисист Марин Чилич стал победителем турнира категории АТР-250 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает в воскресенье, 31 октября, газета «Спорт-Экспресс».

В финале хорват одолел американца Тэйлора Фритца со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

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Чилич сделал 12 эйсов (подач на вылет) и 7 двойных ошибок. При этом спортсмен также реализовал 5 брейк-пойнтов (прорыв) из 7, тогда как Фритц осуществил 10 подач навылет и 5 двойных ошибок.

Таким образом, хорват сравнял счет в личном противостоянии с Фритцем в официальных матчах — 1:1. Впервые соперники встречались в 2017 году.

Ранее, 17 октября, российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде. Трофей достался австралийцу Джону Пирсу и словаку Филипу Полашеку.

В тот же день россиянка Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Елена Рыбакина уступили в финале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. Победительницами стали китаянка Се Шувэй и бельгийка Элизе Мертенс.

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