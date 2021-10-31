Эрдоган отметил позитивный настрой Байдена относительно F-16

Президент США Джо Байден позитивно отреагировал на тему приобретения Анкарой у Вашингтона истребителей F-16. Об этом заявил в воскресенье, 31 октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после саммита G20 в Риме.

«Мы обсудили в Байденом ситуацию с самолетами, как лучше решить имеющиеся вопросы. Байден позитивно отнесся к вопросу приобретения нами F-16», — отметил он.

Вместе с тем ранее в этот день Байден в разговоре с Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с использованием Турцией российских систем С-400.

23 октября министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что Анкара начала процедуру закупки F-16 у Вашингтона. Усиление Турции — это рост оборонной мощи НАТО, подчеркнул Акар.

В тот же день эксперт журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что ВВС США в рамках тренировок на случай войны с Россией направили истребители F-16 на аэродром на острове Шемья на Аляске. По словам автора материала, местная база расположена в идеальном месте для перехвата российских военных самолетов над водами Берингова моря.

Также 23 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам России. При этом он подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов Москвы, однако к равноправному диалогу по этому вопросу не готов именно альянс.