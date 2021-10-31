Еще одна блогерша опубликовала в Сети обнаженное фото на фоне Кремля

В Сети обсуждают фотографию девушки, которая оголила ягодицы на фоне стен Кремля в Москве. Кадр опубликовала в воскресенье, 31 октября, одна из групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Возможно, за эти фото мне придется понести административную ответственность, но это того стоило», — написала девушка в своем Telegram-канале.

По данным группы, в МВД уже начали проверку по факту публикации.

Ранее в этот день суд Санкт-Петербурга отпустил Ирину Волкову, задержанную 30 октября после обнаженной фотосессии на фоне Исаакиевского собора. Девушка принесла свои извинения в зале суда, рассказав, что зарабатывает «шугарингом и бровями», иногда получает 15 тыс., а иногда 100 тыс. рублей в месяц.

Блогерша также воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Волковой. Ей было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Однако суд принял решение отпустить Волкову.