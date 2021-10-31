В Мексике прогремел взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод

Мощный взрыв прогремел в воскресенье, 31 октября, на месте нелегальной врезки в газопровод в мексиканском штате Пуэбла. В результате произошедшего погиб один человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По его словам, из-за возникшего пожара в районе проводится эвакуация.

«К сожалению, к настоящему времени один человек погиб и еще 15 получили ранения в результате взрыва трубопровода Pemex в Пуэбле. По состоянию на 02:30 утра (13:30 мск. — Ред.) мобилизовано 1396 специалистов», — написал мексиканский лидер в Twitter, добавив, что Pemex контролирует пожар.

Ранее, 23 января, президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил террористическую атаку на объекты государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), в результате происшествия возник крупный пожар. Погибших или пострадавших не было.