Прямой эфир
Культура
Во МХАТе указали на вину Бузовой в отмене спектакля с ее участием
Мир
Экоактивисты попытались нарушить работу аэропортов Швеции
Мир
Генсек ООН назвал неоправданными ожидания от G20 в сфере климата
Общество
Российские артисты уехали праздновать Хэллоуин в Минск в разгар COVID-19
Спорт
Макгрегор анонсировал «величайшее возвращение в истории спорта»
Мир
Девять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Мир
Правящая в Японии коалиция обеспечила себе большинство в ходе выборов
Мир
На Украине предложили Зеленскому признать «грехи» и уйти во отставку
Мир
Лавров отметил нежелание НАТО вести диалог с Россией
Мир
Не менее 15 человек пострадали при нападении с ножом в поезде в Токио

В Мексике прогремел взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мощный взрыв прогремел в воскресенье, 31 октября, на месте нелегальной врезки в газопровод в мексиканском штате Пуэбла. В результате произошедшего погиб один человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По его словам, из-за возникшего пожара в районе проводится эвакуация.

«К сожалению, к настоящему времени один человек погиб и еще 15 получили ранения в результате взрыва трубопровода Pemex в Пуэбле. По состоянию на 02:30 утра (13:30 мск. — Ред.) мобилизовано 1396 специалистов», — написал мексиканский лидер в Twitter, добавив, что Pemex контролирует пожар.

Ранее, 23 января, президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил террористическую атаку на объекты государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), в результате происшествия возник крупный пожар. Погибших или пострадавших не было.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021