Ученые Астраханской области представили судно-робот

Ученые Астраханского государственного технического университета (АГТУ) создали роботизированный комплекс, который займется мониторингом рельефа дна и состояния судоходных каналов. Судно-робот может брать пробы воды и искать затонувшие объекты.

Специалисты провели разработку от эскизного проекта и патентов до опытно-промышленного образца. Осадка «Севрюги» составляет всего 5 см, судно развивает скорость до 30 км/ч. Об этом сообщает «Астрахань 24». Часть деталей была напечатана на 3D-принтере, корпус вручную вырезан из полимерных материалов.

Судно может выполнять порядка 15 задач. В частности, роботизированный комплекс используют для автоматизации научных исследований, экологического мониторинга и инженерных изысканий. Управлять судном можно с берега или научно-исследовательского судна.