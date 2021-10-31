Умер народный артист России Геннадий Бойко

Народный артист России, певец Геннадий Бойко скончался на 87-м году жизни. Об этом 31 октября сообщил на своем сайте комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Именно Бойко первым исполнил песню «Радовать», музыку к которой написал Анатолий Днепров, а стихи — Михаил Танич.

Причина смерти артиста неизвестна. В последние годы жизни исполнитель страдал от стеноза — заболевания, сужающего просвет артерий. С 2018 года певец не давал концертов и почти не выходил из дома, сообщает РЕН ТВ.

Бойко многие годы занимал должность заместителя председателя президиума региональной общественной организации «Творческий союз работников культуры и искусств». Артист вел концертную деятельность, проводил творческие вечера, сотрудничал с известными радиостанциями.

Власти Санкт-Петербурга выразили глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам певца.