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Экоактивисты попытались нарушить работу аэропортов Швеции

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Экоактивисты провели в воскресенье, 31 октября, акции в нескольких аэропортах Швеции, пытаясь нарушить воздушное сообщение. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

По подозрению в умышленном вредительстве полиция задержала по меньшей мере 14 человек. В результате проведенных акций аэропорт Брумма был в течение часа закрыт для воздушного движения.

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Кроме того, в Мальмё экоактивисты зашли в закрытые зоны аэропорта и попытались остановить самолет, а в Векшё полиция арестовала двоих граждан, приклеивших руки к взлетно-посадочной полосе.

Накануне экоактивисты заявили, что используемые для передвижения в Риме американским президентом Джо Байденом 85 автомобилей поглощают огромное количество газа. Они указали, что каждая машина из кортежа выбрасывает в атмосферу в десять раз больше углерода, чем обычные авто.

Экоактивисты также подсчитали, что четыре самолета главы Белого дома, которые сопровождали его при поездке в Рим, выбросят в атмосферу примерно 2,16 млн фунтов (около 1 млн т) углерода.

27 августа активисты природозащитного движения Extinction Rebellion разрисовали красной краской мемориал королевы Виктории, расположенный напротив Букингемского дворца в центре Лондона. Так они выразили протест против пренебрежительного отношения к окружающей среде со стороны британской королевской семьи.

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