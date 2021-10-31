Брошенного в метро Москвы ребенка забыл нетрезвый отец

Ребенка в коляске, обнаруженного 31 октября в вагоне метрополитена Москвы, оставил отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным «Известий», отец мальчика, будучи в нетрезвом виде, забыл коляску с ребенком, вышел из метро, вспомнил, что чего-то не хватает, а потом вернулся, сообщив о случившемся в службу безопасности.

Сам ребенок в результате произошедшего не пострадал.

Брошенного ребенка заметили очевидцы и сообщили полицейскому. Однако оперативно найти родителей мальчика не удалось. Ребенку на вид полтора-два года.

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с происшествием. Пресс-секретарь ведомства Людмила Нефедова подчеркнула, что по результатам соответствующей проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также будет также дана оценка действиям родителей по исполнению им своих родительских обязанностей.