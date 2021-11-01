«Жила, делая только добро»

На 101-м году жизни умерла ветеран «Известий» и «Недели» Надежда Бобнева. До последних дней Надежда Павловна сохранила светлый разум и интерес к миру. Она читала книги, журналы, нашу газету. Делала вырезки, что-то записывала. Коллеги вспоминают ее как очень скромного и доброго человека. Ее главными темами были дети и природа, а последним трудом — детская энциклопедия о тайнах леса.

Еще до войны Надежда Бобнева совсем юной приехала в Москву из деревни в Смоленской области. Там было очень голодно, рассказывала она известницам, пришедшим поздравить ее со 100-летним юбилеем в июле. Наверное, любовь к природе в ней воспитало деревенское детство — оказавшись в столице, 16-летняя девочка устроилась на станцию юных натуралистов при Ботаническом саде, ухаживала за растениями.

В популярнейшее известинское приложение «Неделя» Надежда Бобнева пришла в ноябре 1965 года уже опытным журналистом (она долгие годы работала в «Пионерской правде») — в один день с Еленой Мушкиной, редактором отдела семьи.

— Однажды мы организованно, всем коллективом отправились за грибами, — рассказала Елена Мушкина. — Я набрала целую корзину, показываю ее Надежде Павловне. Та выбросила один за одним мои грибы, оставив только два, остальные оказались поганками. Я городской житель, ничего не понимала в грибах, а она родом из деревни.

Надежда Бобнева проработала в «Неделе» 30 лет — до середины 1990-х. Она вела полосу «Природа и люди» — кроме нее в газете никто не писал на экологические темы, вспоминают коллеги. В «Неделю» ее пригласил легендарный главред этого издания Александр Плющ. В то время Надежда Павловна была старше и опытнее большинства коллег.

— Я пришла в редакцию совсем молоденькой, тогда был большой набор после вузов, — вспоминает журналист Роза Ножина. — К Надежде Павловне мы относились с большим уважением. Помню ее как человека доброго, теплого, но сдержанного и очень скромного.

Надежда Бобнева ни с кем не была особенно близка, держалась отстраненно, но очень доброжелательно. Она не создала собственной семьи, таковой она называла редакцию «Недели». Из родни — только племянница и ее семья, живущие в США. Всё свое время и все силы она отдавала лишь работе.

Детской теме она была предана всю жизнь. Специально для этой аудитории Надежда Бобнева вела рубрику «Неделька», в которой звучало много историй от детей, печатались известные детские поэты и писатели.

— Я получала очень много писем, — рассказывала Надежда Павловна. — Ребята писали обо всем: об учебе в школе, о своих внешкольных занятиях, о походах в лес. Однажды появилась идея собирать самые смешные строчки из детских писем и публиковать в новой рубрике «Мурлындия». Это предложил один мальчик, живущий на Северном Кавказе. Получился очень веселый и всеми любимый раздел «Недельки».

Спустя десятилетия любовь к природе и к детям журналистка воплотила в книге. В 2000 году вышла 300-страничная энциклопедия для детей «Всё о загадочном лесе» — богато иллюстрированная, информационно насыщенная, как и полагается энциклопедии.

— Она до последних дней читала, что-то записывала, у нее везде стопки книг, вся квартира в вырезках, собирала интересное, — рассказывает соседка Надежды Бобневой Надежда Зубова. — Выписывала «Известия» и другие газеты. Была абсолютно здравым человеком, только жаловалась на слух.

В 20-х числах октября Надежда Павловна почувствовала себя плохо. Ее отвезли в больницу, поставили кардиостимулятор, но через два дня она скончалась.

— Это смерть святого человека, — говорит Елена Мушкина. — Она жила, никого не обременяя, делая только добро, — так и умерла.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин выразил соболезнования родным и близким Надежды Бобневой и отметил ее неоценимый вклад в развитие отечественной журналистики.

Надежду Павловну после отпевания в церкви деревни Шарапово под Звенигородом похоронят вблизи на кладбище.