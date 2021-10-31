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В Генконсульстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

Четыре российских туриста остаются в больнице после ДТП в Анталье
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Пятеро российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой Анталье, выписаны, еще четверо остаются под наблюдением врачей. Об этом сообщили 31 октября в Генконсульстве РФ.

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«По состоянию на 18.00 пять человек выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей», — цитирует «РИА Новости» сообщение дипмиссии.

Авария произошла рано утром в воскресенье в черте населенного пункта Серик. Автобус перевозил в аэропорт группу из 12 российских туристов, когда перевернулся на дороге.

Как уточнял портал Iha, очевидцы заявили правоохранителям, что водитель уснул за рулем. Мужчину задержала полиция до выяснения обстоятельств.

16 октября семь россиян пострадали в аварии с автобусом в Турции. Все они были госпитализированы.

Как тогда писали турецкие СМИ, автобус съехал с дороги и перевернулся. По данным журналистов, водитель не справился с управлением из-за дождя. После аварии пассажиры самостоятельно разбили стекла, чтобы выбраться наружу.

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