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Опубликованы кадры с места ДТП с автобусом в Анталье

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Видео с места ДТП с автобусом в турецкой Анталье, где пострадали девять россиян, опубликовали в воскресенье, 31 октября, местные телеканалы.

На кадрах можно заметить, что у автобуса треснуло лобовое стекло, кузов получил вмятины. На месте происшествия работают медики и полицейские, а также аварийные службы, передает телеканал Haber.

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Авария произошла ранее в этот день в 07:30 (совпадает с мск) в черте населенного пункта Серик.

Автобус перевозил в аэропорт группу из 12 российских туристов. Девять пострадавших в состоянии разной тяжести доставлены в больницы. Состояние троих, включая двух несовершеннолетних, оценивается как средней тяжести, они остаются под наблюдением врачей.

На странице российского Генконсульствa в Анталье в Facebook указано, что, согласно предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся.

Водитель автобуса уже задержан до выяснения обстоятельств инцидента. В Генконсульстве РФ подчеркнули, что дипмиссия находится в контакте с управлением безопасности, представителями медучреждений, туроператора и страховой компании.

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