Девять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Девять туристов из России пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Об этом 31 октября говорится в сообщении Генконсульствa России на странице в Facebook.

Авария произошла в 07:30 (совпадает с мск) в черте населенного пункта Серик. Автобус перевозил в аэропорт группу из 12 российских туристов.

«По предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся», — отметили в Генконсульстве.

Девять пострадавших в состоянии разной тяжести доставлены в больницы поселка.

«Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей», — уточнили дипломаты.

Как пишет портал Iha, очевидцы заявили правоохранителям, что водитель уснул за рулем. Он задержан полицией до выяснения обстоятельств ДТП.

16 октября семь россиян пострадали в аварии с автобусом в Турции. Все они были госпитализированы.

Как писали турецкие СМИ, автобус съехал с дороги и перевернулся. По данным журналистов, водитель не справился с управлением из-за дождя. После аварии пассажиры самостоятельно разбили стекла, чтобы выбраться наружу.