Бузова прокомментировала решение МХАТа о переносе спектакля с ее участием

Телеведущая и певица Ольга Бузова в воскресенье, 31 октября, отреагировала на решение Московского художественного академического театра им. М. Горького перенести спектакль с ее участием.

Показ постановки «Чудесный грузин» был запланирован на начало ноября, однако, как отметили в театре накануне, билеты плохо продавались, из-за чего спектакль пришлось перенести на неопределенный срок.

«Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на ваши постановки, как были на спектакле с моим участием», — написала Бузова в Stories в Instagram.

Решение о переносе постановки принял генеральный директор театра Владимир Кехман. При этом отмечалось, что спектакль снимать из репертуара не планируется.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Телеведущая исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку».

Сотириади 7 июня объяснила выбор Бузовой на эту роль тем, что певица является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.

31 августа худрук МХАТа Эдуард Бояков сообщил о продлении контракта с Бузовой на участие в постановке.