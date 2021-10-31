Женщина и двое детей пострадали на пожаре в Тюмени

В Тюмени в результате пожара в квартире дома на улице Максима Горького пострадали двое детей и женщина. Об этом Megatyumen.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в ночь на 31 октября. Огонь распространился по балкону и квартире, расположенной на третьем этаже, а затем перекинулся на два соседних балкона. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 20 человек, еще двух спасли.

В результате происшествия пострадали женщина и двое детей. По предварительным данным, они отравились продуктами горения.

Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. В тушении были задействованы 30 спасателей. Предварительной версией случившегося специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

В ночь на 29 октября произошло возгорание в многоквартирном доме в якутском селе Верхневилюйск. Двое взрослых погибли. С места пожара госпитализированы три ребенка 2012, 2016 и 2017 годов рождения.