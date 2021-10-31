Прямой эфир
Мир
На Украине предложили Зеленскому признать «грехи» и уйти во отставку
Общество
Москвичам в воскресенье пообещали погоду «миллион на миллион»
Мир
В США определили «роль» России в газовом кризисе
Общество
В Минпросвещения объяснили закрытие приема в колледжи РФ по 43 профессиям
Общество
В Туве задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Мир
Чавушоглу призвал Киев не ассоциировать купленное оружие с Анкарой
Общество
Москвичам стали доступны 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19
Общество
Путин заявил об ускоренном росте средней температуры в России
Мир
Лавров обвинил США в попытке создать конфронтацию в Черноморском регионе
Общество
Роспотребнадзор поможет отравившимся в Египте россиянам подать иски

Водителя дивана в Сочи оштрафовали за отсутствие ремней безопасности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В отношении водителя, который ездил на диване по сочинским автотрассам, составлен административный протокол за отсутствие ремней безопасности. Об этом сообщила в воскресенье, 31 октября, пресс-служба ГИБДД по Сочи на странице в Instagram.

В социальных сетях очевидцы опубликовали видео, на котором молодой человек с друзьями разъезжал по дорогам города, управляя «транспортным средством» — диваном, к которому прикреплены флаги.

Пеший подход: должникам могут приостановить водительские права
Действительно ли приставы оставят миллионы автолюбителей без «руля»

«В отношении водителя был составлен административный материал по ст. 12.6 КоАП РФ («Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности»), — указано в заявлении.

Теперь нарушителю грозит штраф в 1 тыс. рублей.

При этом идентифицировать двигатель составных частей было невозможно, в связи с чем диван был изъят у владельца и помещен на стоянку.

В настоящее время принимается решение по дальнейшим действиям в отношении транспортного средства.

Ранее, 19 февраля, в городе Ачинск Красноярского края при катании на тюбинге погиб 26-летний местный житель. По предварительным данным, водитель «ВАЗа», к которому была прицеплена «ватрушка», допустил занос, тюбинг выехал на встречную полосу и врезался в легковую Toyota, в результате скончался молодой человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021