Водителя дивана в Сочи оштрафовали за отсутствие ремней безопасности

В отношении водителя, который ездил на диване по сочинским автотрассам, составлен административный протокол за отсутствие ремней безопасности. Об этом сообщила в воскресенье, 31 октября, пресс-служба ГИБДД по Сочи на странице в Instagram.

В социальных сетях очевидцы опубликовали видео, на котором молодой человек с друзьями разъезжал по дорогам города, управляя «транспортным средством» — диваном, к которому прикреплены флаги.

«В отношении водителя был составлен административный материал по ст. 12.6 КоАП РФ («Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности»), — указано в заявлении.

Теперь нарушителю грозит штраф в 1 тыс. рублей.

При этом идентифицировать двигатель составных частей было невозможно, в связи с чем диван был изъят у владельца и помещен на стоянку.

В настоящее время принимается решение по дальнейшим действиям в отношении транспортного средства.

Ранее, 19 февраля, в городе Ачинск Красноярского края при катании на тюбинге погиб 26-летний местный житель. По предварительным данным, водитель «ВАЗа», к которому была прицеплена «ватрушка», допустил занос, тюбинг выехал на встречную полосу и врезался в легковую Toyota, в результате скончался молодой человек.