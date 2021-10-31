На Украине предложили Зеленскому признать «грехи» и уйти во отставку

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому покинуть должность и признаться публично в «своих грехах». Об этом он написал в статье для интернет-портала «Украинская правда».

«Энергетическая катастрофа непутевого правительства Зеленского, международная апатия из- за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда», — перечислил он «грехи» политика.

По мнению Луценко, России выгоднее видеть на посту украинского лидера слабого президента с небезупречной репутацией. Это позволяет использовать детали биографии в качестве политического рычага. Луценко добавил, что офшорный скандал подрывает поддержку нынешнего президента Украины на Западе.

Планом спасения Украины экс-генпрокурор назвал признание Зеленским всех ошибок и проведение досрочных выборов Верховную раду. После этого будет создано новое правительство, которое будет отчитываться перед парламентом, а страна будет воссоздана «через кровь, слезы и пот», считает Луценко.

3 октября международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Согласно документам, Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

4 октября политтехнолог Марат Баширов выразил мнение, что западные кураторы разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском и «слили «досье Пандоры». По его мнению, публикация расследования может быть чревата кризисом для украинского лидера и повлечет за собой рост оппозиционных настроений.

Спустя две недели Зеленский заявил, что в опубликованных данных нет новизны. Эту информацию пытался использовать против него его предшественник Петр Порошенко во время предвыборной гонки, включая данные, что компания «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, получала деньги от Коломойского.

В тот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко потребовал ввести санкции против Зеленского в связи с «досье Пандоры».