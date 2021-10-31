Отравившаяся в Египте россиянка рассказала об испорченном отдыхе

Отравившаяся в египетском отеле AMC Royal Hotel россиянка 31 октября рассказала телеканалу РЕН ТВ об испорченном отдыхе всей семьи.

Симптомы отравления у Надежды и ее мужа появились во время автобусной экскурсии в город Луксор, в итоге, по ее словам, супруги «осмотрели все туалеты Луксора».

«Отдых был испорчен. Кое-как дожили до вечера. Весь день меня рвало», — сообщила женщина журналистам.

Она пояснила, что перед поездкой на экскурсию они заказали в отеле ланч-боксы. В них были овощи, бутерброды, банан и сок. Самочувствие ухудшилось через 40 минут после обеда. Сначала началась изжога, затем частые позывы в туалет.

«Ночью началась температура, был сильный озноб», — продолжила туристка.

По возвращении из поездки россияне увидели перед отелем машины полиции и медиков.

Ранее в воскресенье стало известно, что Роспотребнадзор окажет юридическую помощь россиянам в подаче претензий и коллективных исков.

Ранее в воскресенье главный врач египетской больницы Абделькадер Давидар рассказал «Известиям» о самочувствии россиян, отравившихся в отеле в Хургаде. Пациенты поступили в больницу 30 октября. По словам специалиста, симптомы отравления появились у туристов после приема пищи, граждане РФ находятся в состоянии средней тяжести.

В тот же день один из граждан РФ, покинувший отель 29 октября, вернулся в Россию с отравлением. Как рассказал мужчина журналистам, плохо ему стало еще в самолете. В беседе с «Известиями» постояльцы отметили антисанитарию в отеле. По их словам, еда была невкусной, а тарелки грязными.

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября. На следующий день в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек. К настоящему времени несколько пациентов выписаны.

Помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы заявил, что отель AMC Royal закрывается на неопределенный срок. Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы.