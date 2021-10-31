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Шестерых россиян, отравившихся в отеле Хургады, выписали из больницы

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Число россиян, отравившихся в отеле AMC Royal на египетском курорте Хургада, достигло 40 человек. Шестеро выписаны из больниц. Об этом сообщили в воскресенье, 31 октября, в Федерации туристических палат Египта.

В Федерации туристических палат Египта также рассказали, что состояние всех заболевших граждан России удовлетворительно стабильное. В настоящий момент, по информации пресс-службы, угрозы их жизни нет. Врачи могут отпустить россиян уже в понедельник, 1 ноября, передает «Газета.Ru».

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Ранее в этот день генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев уточнил, что 24 туриста из России, которые получили пищевое отравление, в настоящий момент находятся в больнице. По его словам, шестерых из них уже выписывают. Ассоциация туроператоров России (АТОР) в свою очередь добавила, что некоторые россияне отказались от госпитализации.

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября. На следующий день помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы заявил, что отель AMC Royal закрывается на неопределенный срок. Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы.

В беседе с «Известиями» постояльцы отмечали антисанитарию в отеле. По их словам, еда была невкусной, а тарелки грязными. Главный врач египетской больницы Абделькадер Давидар, в свою очередь, добавил, что у отравившихся россиян наблюдаются рвота, диарея, боли в желудке и высокая температура.

Один из граждан РФ, покинувший отель 29 октября, вернулся в Россию с отравлением. Как рассказал мужчина журналистам, плохо ему стало еще в самолете.

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