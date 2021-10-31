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В США раскритиковали статью о «наращивании» российских войск

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Читатели издания The Washington Post негативно отреагировали на сведения о якобы наращивании численности российских войск на границе с Украиной, о которой говорит журналист Пол Сонн в своем материале, опубликованном в субботу, 30 октября.

В статье Сонн ссылается на два анонимных источника, которые заявили о том, что Россия перемещает войска у своих же западных границ. По словам собеседников издания, чем в настоящее время занимаются военные РФ неясно.

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«Зачем России вообще «нужна» Украина? С какой целью? Это коррумпированное, нестабильное государство, у которого нет ничего. Пусть Запад сам разбирается с вечной попрошайкой Европы», — возмутился пользователь Сети под ником Palika.

Комментатор также подчеркнул, что мечтающие о войне США с Россией за Украину могут успокоиться, поскольку «американцы с радостью будут воевать до последнего украинца».

При этом некоторые читатели издания обратили внимание на то, что даже если российская сторона и наращивает свои силы, то это является не «частью атаки», а «ответом на действия Украины».

Один из пользователей Сети отметил, что такие материалы, как статьи Сонна, искажают правду и «несправедливо выставляют Россию в роли агрессора».

«Забавно, что The Washington Post не сообщает, что на прошлой неделе Украина отправила огромное количество военной техники и множество военнослужащих на фронт в Донбассе», — написал Andrew Clifford.

Ранее в этот день глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ряд сигналов и признаков свидетельствует о подготовке Киева к серьезной провокации или войне. По его словам, об этом говорят занятие тех или иных сел или выход на границу с Россией.

До этого, 23 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что США и Европа преисполнены фантазий по поводу мифической российской угрозы. При этом 20 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу напомнил, что именно НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии. При этом в Москве фиксируют и активную милитаризацию Украины странами Запада.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

Следственный комитет (СК) России 30 октября возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей Донбасса в результате применения украинскими военными беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Согласно данным следствия, вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с использованием беспилотника в поселке Гольмовский Никитовского района ДНР. В результате чего трое мирных жителей 1966, 1986 и 1967 годов рождения, находившихся в легковом автомобиле около дома, получили тяжелые ранения.

Старший хирург больницы Горловки Константин Прикашин в тот же день уточнил, что двое из троих жителей поселка Гольмовский в настоящий момент находятся в состоянии средней тяжести. Он также обратил внимание на то, что третий больной находится в реанимации.

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