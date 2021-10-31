Роспотребнадзор поможет отравившимся в Египте россиянам подать иски

Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку россиянам, отравившимся в отеле Египта, в подаче претензий и коллективных исков. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

«В адрес Египетской Республики по линии МИДа направлены запросы по ситуации», — цитирует «РИА Новости» сообщение Роспотребнадзора.

Подать обращение можно через форму на сайте ведомства.

Ранее в воскресенье главный врач египетской больницы Абделькадер Давидар рассказал «Известиям» о самочувствии россиян, отравившихся в отеле в Хургаде. Пациенты поступили в больницу 30 октября. По словам специалиста, симптомы отравления появились у туристов после приема пищи, граждане РФ находятся в состоянии средней тяжести.

По информации АТОР, прокуратура Хургады открыла расследование по факту инцидента. Правоохранители пока не комментировали произошедшее.

Один из граждан РФ, покинувший отель 29 октября, вернулся в Россию с отравлением. Как рассказал мужчина журналистам, плохо ему стало еще в самолете.

В беседе с «Известиями» постояльцы отметили антисанитарию в отеле. По их словам, еда была невкусной, а тарелки грязными.

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября. На следующий день в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек. В тот же день помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы заявил, что отель AMC Royal закрывается на неопределенный срок. Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы.