Авиакомпания American Airlines отменила 1 тыс. рейсов за два дня. На задержки в расписании жалуются пассажиры еще 300 рейсов, передает телеканал «Известия». В руководстве заявили, что причиной коллапса стала плохая погода и нехватка персонала. Проблемы с маршрутами начались в четверг из-за сильных ветров. Авиакомпания осуществляет внутренние перевозки в США.

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