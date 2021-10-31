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В России впервые выявили почти 41 тыс. случаев COVID-19 за сутки

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В России за минувшие сутки выявили 40 993 случая COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (7603), Санкт-Петербурге (3597) и Московской области (2737). За последние 24 часа от последствий COVID-19 скончались 1158 человек, выздоровели 27 115.

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Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 472 797 случаев COVID-19, среди них 238 538 летальных исходов. Смогли справиться с последствиями болезни 7 358 539 россиян.

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в 4–5 раз по сравнению с августом текущего года. Причиной подобного резкого подъема темпов вакцинации, по словам градоначальника, стали объявленные президентом России Владимиром Путиным нерабочие дни.

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что скорость вакцинации от COVID-19 в стране выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. По его словам, также отмечается снижение заболеваемости в тех регионах РФ, где были введены жесткие коронавирусные ограничения.

В тот же день Путин подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он напомнил, что на сегодняшний день данный препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек.

20 октября глава государства подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы из-за ситуации с коронавирусом. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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