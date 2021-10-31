Bloomberg: США и Япония встревожены словами Путина о возможном росте цен на нефть до $100

Заявление президента России Владимира Путина о возможном подорожании барреля нефти до $100 встревожили США, Японию и Индию. Об этом сообщило в пятницу, 29 октября, агентство Bloomberg.

Отмечается, что Соединенные Штаты, Япония и Индия усилили дипломатическое давление на членов ОПЕК+. Это, по информации агентства, было сделано с целью добиться увеличения объемов добычи.

«Когда Владимир Путин, один из лидеров ОПЕК+, предупредил, что $100 за баррель нефти — вполне реальная возможность, тогда [страны — потребители нефти] действительно забили тревогу», — указал автор статьи.

Вместе с тем, согласно данным агентства, три недели назад начались контакты представителей США, Индии и Японии с другими государствами-потребителями нефти. В переговорах также приняли участие члены ОПЕК+.

При этом подобные общемировые контакты «активизировались в последние дни, после того как цены перевалили за $85 за баррель», добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 13 октября, Путин допустил, что баррель нефти будет стоить $100. По его словам, РФ соблюдает обязательства по сокращению добычи нефти в рамках договоренности ОПЕК+. Он подчеркнул, что страна делает всё возможное, чтобы нефтяной рынок «стабилизировался окончательно».

В свою очередь, эксперт Fitch Дмитрий Маринченко 15 октября допустил, нефть может подорожать до $100 за баррель, но отметил, что вряд ли цены будут оставаться такими высокими в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова 22 октября рассказала, что в краткосрочной перспективе стоимость барреля нефти марки Brent может упасть до $83,75. Она уточнила, что стоимость нефти падает в последнее время по двум причинам, одна из которых — фактор горизонтальной коррекции.

18 октября ОПЕК+ перевыполнил требования по ограничению добычи нефти. В сентябре альянс выполнил сделку на 115%, в августе — на 116%. Отмечалось, что не все страны могут нарастить добычу до оговоренных объемов, это может привести к дефициту предложения на рынке. В результате более крупные производители могут нарастить добычу.