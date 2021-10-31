FT заявила о рекордной за 10 лет стоимости типичного завтрака

Стоимость продуктов, из которых чаще всего состоит типичный завтрак, достигла рекордных значений за последние 10 лет. Об этом 31 октября пишет газета Financial Times.

«Индикатор завтрака от FT, основанный на фьючерсных ценах на кофе, сахар, молоко, апельсиновый сок, пшеницу и овес, с 2019 года увеличился на 63%, причем большая часть скачка пришлась на период начиная с лета текущего года», — говорится в статье.

При этом издание отмечает, что пищевые компании, в числе которых такие гиганты, как Nestle и Procter & Gamble, повышают цены на свои товары, чтобы обеспечить себе максимальную прибыль. Более того, производители предупреждают, что ситуация может ухудшиться в еще большей степени. В свою очередь аналитики, опрошенные FT, выразили согласие с такой оценкой со стороны компаний.

Так, по словам эксперта Уилла Оснато, на нынешнюю ситуацию на продовольственном рынке начали одновременно оказывать влияние сразу несколько факторов, которые, к тому же, сочетаются с небывало высоким спросом, «превзошедшим все ожидания».

Ранее, 14 октября, в Минпромторге рассказали о мерах по снижению цен на продовольствие. Так, ведомство рекомендовало торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов: молока, мяса, яиц и овощей. Это, по мнению экспертов, позволит снизить конечную стоимость продукции «на полке».

12 октября в Минсельхозе РФ заявили, что не ожидают дефицита на продовольственном рынке. Патрушев отмечал, что ожидается стабилизация ситуации на рынке овощей, также от субъектов ждут максимальной активизации работ по уборке урожая.