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Байден выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400

Байден выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400

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Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20 в Риме выразил обеспокоенность в связи с использованием Турцией российских систем С-400. Об этом говорится в опубликованном 31 октября релизе Белого дома.

«Президент [Байден] вновь подтвердил наше партнерство в сфере обороны и значимость Турции как союзника по НАТО, но отметил обеспокоенность США в связи с наличием у Турции российских систем ПВО С-400»», — отмечается в заявлении.

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Ранее, 30 сентября, Эрдоган заявил, что покупка Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 имела смысл, несмотря на возникшие в связи с этим противоречия в отношениях Анкары с Вашингтоном. По его словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и экс-президент США Дональд Трамп подтвердили право Турции выбирать поставщиков оружия.

23 сентября Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться с постоянным давлением Соединенных Штатов по вопросу приобретения российских систем С-400. В августе президент Турции выражал уверенность в покупке у России второго полка С-400.

21 июля сообщалось, что США введут против Турции новые санкции, если страна продолжит закупать у России системы вооружений и военную технику. В конце мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара считает недопустимыми требования других стран не использовать купленные российские системы.

Россия и Турция заключили первый контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

Вместе с тем министр обороны Турции Хулуси Акар 23 октября рассказал, что страна начала процедуру закупки самолетов F-16 у США. Усиление Турции — это рост оборонной мощи НАТО, подчеркнул Акар.

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