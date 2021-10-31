Продажи сжиженных углеводородных газов увеличились на российских биржах

Биржевые продажи сжиженных углеводородных газов (СУГ) достигли 1,56 млн т за девять месяцев 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 39,9%.

Продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и бирже «Санкт-Петербург» выросли до 1,27 млн т без учета данных по электронным торговым площадкам, пишет «Нефть и капитал». Эти данные не включают продажи широкой фракции легких углеводородов, фракций легких углеводородов, а также изобутиленовой, бутан-бутиленовой, изопентановой фракций.

По данным rupec.ru, рост биржевых продаж связан с повышением обязательного минимального объема продаж на биржах до 7,5% от товарного производства и более высокой доходностью реализации объемов на внутреннем рынке по сравнению с экспортом.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут вырасти почти на 70% или на $50 млрд.