Генконсул РФ рассказал о состоянии отравившихся в Хургаде россиян

Двадцать четыре туриста из России, которые получили пищевое отравление в одном из отелей Хургады, в настоящий момент находятся в больнице. Об этом сообщил в воскресенье, 31 октября, генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

По его словам, шестерых из них уже выписывают. Остальных отпустят из больницы в ближайшее время, добавил Воропаев.

Дипломат также заверил, что губернатор провинции Красное море Амр Ханафи распорядился создать специальную комиссию для проверки гостиницы, «по итогам работы которой будет принято окончательное решение по дальнейшей деятельности отеля».

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября.

Спустя день в Федерации туристических палат Египта рассказали, что число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек, при этом четверо из них на тот момент уже были выписаны из больницы.

Один из граждан РФ, покинувший отель 29 октября, вернулся в Россию с отравлением. Как рассказал в воскресенье мужчина, плохо ему стало еще в самолете.

31 октября помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы заявил, что отель AMC Royal закрывается на неопределенный срок. Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы

В беседе с «Известиями» постояльцы отмечали антисанитарию в отеле. По их словам, еда была невкусной, а тарелки грязными. Главный врач египетской больницы Абделькадер Давидар, в свою очередь, добавил, что у отравившихся россиян наблюдаются рвота, диарея, боли в желудке и высокая температура.