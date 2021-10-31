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Генконсул РФ рассказал о состоянии отравившихся в Хургаде россиян

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Двадцать четыре туриста из России, которые получили пищевое отравление в одном из отелей Хургады, в настоящий момент находятся в больнице. Об этом сообщил в воскресенье, 31 октября, генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

По его словам, шестерых из них уже выписывают. Остальных отпустят из больницы в ближайшее время, добавил Воропаев.

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Дипломат также заверил, что губернатор провинции Красное море Амр Ханафи распорядился создать специальную комиссию для проверки гостиницы, «по итогам работы которой будет принято окончательное решение по дальнейшей деятельности отеля».

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября.

Спустя день в Федерации туристических палат Египта рассказали, что число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек, при этом четверо из них на тот момент уже были выписаны из больницы.

Один из граждан РФ, покинувший отель 29 октября, вернулся в Россию с отравлением. Как рассказал в воскресенье мужчина, плохо ему стало еще в самолете.

31 октября помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы заявил, что отель AMC Royal закрывается на неопределенный срок. Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы

В беседе с «Известиями» постояльцы отмечали антисанитарию в отеле. По их словам, еда была невкусной, а тарелки грязными. Главный врач египетской больницы Абделькадер Давидар, в свою очередь, добавил, что у отравившихся россиян наблюдаются рвота, диарея, боли в желудке и высокая температура.

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