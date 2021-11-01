Марк Цукерберг провел ребрендинг своей компании: теперь Facebook называется Meta. Событие сопровождалось грандиозным шоу в духе презентаций Apple. Марк Цукерберг рассказал, как новый продукт изменит мир. Виртуальная соцсеть Meta воплотит в жизнь представления фантастов о симуляции жизни в цифровом пространстве вроде мира из фильма «Матрица». При этом бизнесмен подозрительно мало говорил о Facebook, WhatsApp и Instagram. Хотя именно с ними последнее время связаны все проблемы, из-за которых Марка Цукерберга считают злодеем. Проблемы, от которых, кажется, презентация Meta должна была отвести взгляды людей. Но, похоже, купились далеко не все.

Впрочем, глупо утверждать, что Meta — это только красивая реклама, за которой ничего нет. Facebook как компания (теперь уже Meta) семь лет занимается разработками в сферах VR и AR. Над совершенствованием этой технологии работает примерно 20% штата компании — 10 тыс. человек. В ближайшие пять лет появится еще столько же сотрудников. Компания продала около 2 млн VR-шлемов Oculus Quest (которая теперь тоже называется иначе — Meta Quest). Quest — самый популярный хэдсет (устройство, которое надо носить на лице) по версии платформы Steam. Недавно представленные очки дополненной реальности Ray-Ban Stories тоже впечатляют.

Facebook заложила хороший фундамент, и Meta есть на что нанизывать новое ПО и сервисы. А главное, есть кому их продавать. Возможно, Meta — технологическая компания с самыми большими активами в сферах VR и AR.

Однако, несмотря на все перечисленные достижения, нельзя отрицать, что Meta — довольно сырой проект. И компания сама это признает, когда говорит, что разработка метавселенной займет 10 лет. Обычно, когда до выпуска продукта остается так много времени, технологические компании презентации не проводят. К тому же 10 лет — очень большой срок для стремительно меняющейся сферы IT. За 10 лет родились и умерли кнопочные смартфоны, пейджеры, mp3-плееры, многие соцсети и сервисы. Всё это говорит о том, что главной целью презентации Meta был вовсе не анонс метавселенной.

Вызывают вопросы и другие моменты презентации проекта. Например, подозрительно слепая вера Марка Цукерберга в формфактор хэдсетов. Есть мнение, что их история — это путь в никуда. Сам по себе VR-шлем — довольно зрелая технология, технология прошлого века. Однако за десятки лет у нее так и не появилось, что называется, «киллер-фичи», то есть опции, которая сделала бы VR-аксессуары по-настоящему массовыми. Очевидно, что c формфактором что-то не так: люди не тяготеют к нему, как к телевизорам или смартфонам. VR-шлемы просто неудобные.

Да, 2 млн сегодняшних пользователей Meta Quest — это хороший результат. Однако сложно представить, что эта армия гиков к 2030 году разрастется до 1 млрд человек. А именно к этой цифре стремится Meta.

Тяжело представить, что Марк Цукерберг не осознает все эти проблемы. Оттого и кажется, что ребрендинг Facebook и грядущий за ним анонс метавселенной — поспешное решение, вызванное необходимостью снизить градус критики в адрес компании, который последние два года только повышается.

Однако обнулить репутацию, видимо, не удалось. Компания отключила комментарии под записью презентации на YouTube и не показывает соотношение лайков и дизлайков. Едва ли корпорация вдруг решила поскромничать. Обычно это признак того, что контент очень не понравился зрителям.

Кажется, люди перестали верить Марку Цукербергу и теперь сомневаются во всех его заявлениях. И ребрендинг делу не помог. Впрочем, сложно было ждать иного результата. Из недавней утечки выяснилось много нелицеприятных фактов о Facebook. Согласно внутренним документам, соцсеть удаляет менее 5% постов, разжигающих ненависть, тогда как в конгрессе США Марк Цукерберг говорил, что эта доля больше 90%. По данным из утечки, Facebook культивирует в людях депрессию и тревожность ради их импульсивных покупок в этом состоянии. Также из документов следует, что у Марка Цукерберга есть любимчики — VIP-пользователи, для которых модераторы делают исключения.

Впрочем, даже если закрыть глаза на этические моменты и рассматривать Meta как бизнес-структуру, в успех компании поверить сложно. Ведь секрет ее достижений на протяжении последних лет десяти кроется в скупке сторонних стартапов.

Автор — обозреватель «Известий»

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