Камбоджа одобрила вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт»

Российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» получили одобрение в Камбодже. Об этом сообщил 31 октября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение «Спутника V». Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

«Общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек, или более 50% населения Земли», — говорится в сообщении.

По количеству госодобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.

Данные о применении «Спутника V» в ходе вакцинации в Аргентине, Сербии, Венгрии, Бахрейне, Мексике и других странах демонстрируют, что препарат стал одной из самых безопасных и эффективных вакцин от COVID-19, добавили в РФПИ.

«Спутник Лайт» зарегистрирован более чем в 15 странах, в 30 странах он проходит процесс регистрации.

30 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не хотят замечать успехов вакцинации «Спутник V». Так он объяснил непризнание Евросоюзом российского препарата.

В тот же день глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову благодарность за инициативу президента России Владимира Путина о взаимном признании вакцин от коронавируса странами G20, высказанную накануне.

21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работают сейчас над регистрацией отечественной вакцины «Спутник V» в Европе. По его словам, в ЕС заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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