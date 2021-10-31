WP: США и Европа обеспокоены наращиванием российских войск у границы с Украиной

«Наращивания» российских войск у границы с Украиной вызвало обеспокоенность у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах и Европе. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет газета The Washington Post.

Так, перемещение российских войск внутри собственной территории в американском СМИ назвали «необычным». Официальные лица в Соединенных Штатах и Европе отметили усиление армии РФ на границе с Украиной в последние недели, после того как Россия завершила в середине сентября на своем западном фланге масштабные совместные военные учения с Белоруссией, известные как «Запад-2021».

20 октября глава Минобороны Сергей Шойгу указал, что НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, в Польшу и страны Прибалтики переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

В апреле этого года страны НАТО и Украина заявляли о якобы наращивании военных РФ у границы. Как отмечал 13 апреля министр обороны РФ, российские военные силы за три недели перебросили на западные рубежи две армии и три соединения воздушно-десантных войск для проведения учений. Он добавил, что была проведена внезапная проверка боеготовности войск Западного и Южного военных округов.

23 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что США и Европа преисполнены фантазий по поводу мифической российской угрозы.

Как рассказал Шойгу, данные меры являются ответом на угрозу РФ со стороны НАТО. Он подчеркнул, что США и НАТО перемещают войска к границам европейской части России, они намерены разместить 40 тыс. военных и 15 тыс. единиц вооружения.

9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нахождение войск у границ обеспечением безопасности РФ. Он подчеркнул, что Россия имеет право защищать свои законные интересы.