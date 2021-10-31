Аэропорт Оренбурга перешел на зимний режим работы

Аэропорт Оренбурга приступил к работе в осенне-зимнем периоде. Новый режим продлится до 26 марта.

В аэропорту запланировано выполнение регулярных внутренних и международных рейсов. Ежедневно жители региона смогут улететь в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

В Сочи рейсы будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот» и Nordwind Airlines. Авиакомпания Red Wings Airlines планирует выполнять перелеты в Екатеринбург. До конца ноября авиакомпания «Оренбуржье» будет выполнять рейсы в Казань.

Из зарубежных направлений присутствуют рейсы в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Ош, Бишкек и Баку.

Ранее сообщалось, что авиасообщение связало Хабаровский край и Египет. Первый в истории прямой рейс из Хабаровска в Шарм-эль-Шейх вылетел 26 октября, борт оказался полностью загружен пассажирами.