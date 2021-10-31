В США определили «роль» России в газовом кризисе

Причинами газового кризиса в Европе стали несколько факторов, в этом вряд ли можно винить Россию. Об этом в статье для портала Council on Foreign Relations написал эксперт Стефен Сестанович.

Энергокризис возник из-за снижения добычи газа в самой Европе, при сильном росте спроса на газ в Азии. Свою роль сыграли истощение запасов за прошедший отопительный сезон и падение добычи энергии из возобновляемых источников, указывает автор публикации.

По словам эксперта, европейские импортеры уменьшали эффект за счет покупок сжиженного природного газа (СПГ). Но сокращение поставок неевропейскими производителями и США сделало этот вариант недоступным.

«Москва вряд ли может быть обвинена в высоких ценах и дефиците. Многие эксперты отмечают, что сама Россия изо всех сил пыталась увеличить добычу (и сохранить свои собственные запасы)», — напомнил он.

Также эксперт привел слова президента России Владимира Путина о том, что заявления об использовании РФ энергии в качестве оружия являются «политически мотивированной болтовней».

Однако возникший кризис в энергетике подтвердил готовность Москвы использовать уязвимости своих клиентов, как это было видно в предыдущих спорах с Украиной и Эстонией, пишет Сестанович. «Газпром», крупнейший производитель природного газа в России, пока не увеличивает поставки в Европу сверх тех, которые предусмотрены долгосрочными контрактами.

Одновременно российские лидеры связывают увеличение экспорта с быстрым одобрением строительства газопровода «Северный поток — 2», который в настоящее время завершен, но ожидает разрешения регулирующих органов для начала поставок газа.

Из-за кризиса в Европе страны ЕС могут пересмотреть законодательство в энергетической сфере и планы по инвестициям в собственную добычу голубого топлива, спрогнозировал эксперт.

Накануне в ходе саммита G20 Путин отметил, что кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная работа энергосектора. Москва выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь при этом исключительно экономическими соображениями, добавил он.

29 октября представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала энергетический кризис в Европе, но и не предприняла необходимые шаги для его смягчения. Энергокризис случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но позже снизилась до $600. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в случае холодной зимы в Европе.