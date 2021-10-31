Нарушения в организации питания выявили в школах и детсадах Урала

В Свердловской области выявлено свыше 300 нарушений в организации питания детей в школах и детских садах. Проверку учреждений провела прокуратура региона.

В Екатеринбурге в двух школах найдены продукты с истекшим сроком годности, а также грязная посуда. В девяти школах меню не соответствовало действительности. Аналогичные нарушения были обнаружены в Верхней Пышме, Карпинске, Нижнем Тагиле и других муниципалитетах. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

В некоторых детских садах выявлено отсутствие влажной уборки. Также прокуроры нашли тараканов или следы их жизнедеятельности.

По итогам проверок руководству учреждений внесено 60 представлений об устранении нарушений, также вынесено 71 постановление о возбуждении административных дел.