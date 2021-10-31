В Туве задержали мужчину по подозрению в убийстве двух девочек

Подозреваемый в убийстве двух сестер девяти и 14 лет задержан в Кызыле (Республика Тыва).

Как сообщили в республиканском следственном управлении СК, по подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района, ранее судимый по нескольким делам.

По данным «Известий», речь идет об Очуре Санчате, который был родственником убитых девочек. Из-за того, что несовершеннолетние его не слушались, по предварительной информации, мужчина выбросил их из окна восьмого этажа.

Мать детей в это время была на работе в кафе. Как пишет РЕН ТВ, женщина и сама ранее была неоднократно судима, в том числе по статьям о хранении наркотиков, неисполнении родительских обязанностей и грабеже.

Детей нашли рано утром 31 октября возле дома № 37/3 по улице Лопсанчапа. В момент обнаружения они еще были живы. Однако младшая девочка скончалась еще до приезда медиков, а 14-летняя умерла в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух несовершеннолетних лиц». Кроме того, прокуратура проверит должностных лиц из подразделений по делам несовершеннолетних.