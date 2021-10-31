В России зафиксировано максимальное число случаев заболевания коронавирусом за сутки

В России за минувшие сутки выявили 40 993 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Клинических проявлений болезни не было у 8,8% из них, сообщил 31 октября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее количество новых случаев выявили в Москве — 7603, Санкт-Петербурге — 3597 и Московской области — 2737. За сутки от осложнений коронавируса скончались 1158 пациентов, полностью выздоровели 27 115.

Ранее в этот день замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал «Известиям», почему переболевшим COVID-19 и столкнувшимся с постковидным синдромом не надо идти к терапевту. Также он объяснил, насколько заразнее новый штамм инфекции.

По словам специалиста, к нормальной жизни россияне вернутся при вакцинации 80% взрослого населения.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении объемов вакцинации в столице в 4-5 раз с конца августа.

«Активно начали вакцинироваться и пожилые москвичи, что тоже очень правильно и не может не радовать», — цитирует его «Газета.RU».

28 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко указал на то, что вакцинация является подготовкой иммунной системы к встрече с вирусом. По его словам, подавляющее число пациентов, которые на данный момент находятся в больнице в Коммунарке, являются невакцинированными гражданами.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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